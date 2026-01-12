Сокол обыграл Крыжинку Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины
Киевляне занимают первое место в турнирной таблице
около 7 часов назад
Киевский Сокол победил Крыжинка Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
После единственной заброшенной шайбы в первом двадцатиминутке, автором которой стал Жеребко, киевляне развили успех в заключительной 20-минутке.
В третьем периоде хоккеисты Сокола забросили еще три шайбы — точными бросками отметились Бородай, Чердак и Тищенко.
Регулярный чемпионат Украины
Сокол — Крыжинка-Кэпиталз 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 - Д. Жеребко (Бурдаков, Полоницкий), 18:25, 2:0 - Бородай (Захаров), 44:47, 3:0 - Чердак (Олейник), 50:53, 4:0 - Тищенко (Чердак, бол.), 53:53
Сокол занимает 1 место в турнирной таблице, опережая Кременчуг на 4 очка.
Кременчуг открыл 2026 год разгромной победой, забросив 11 шайб в ворота Крыжинки-Кэпиталз.
Поделиться