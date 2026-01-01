Владимир Кириченко

Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США.

Завершился групповой этап соревнования, по итогам которого 8 из 10 сборных продолжат борьбу за титул.

В четвертьфинал турнира квалифицировались следующие национальные команды: Швеция, США, Швейцария, Словакия, Чехия, Финляндия, Канада и Латвия.

Пары плей-офф выглядят так:

Швеция – Латвия

Чехия – Швейцария

Канада – Словакия

США – Финляндия

Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января. Сборные Дании и Германии заняли последние места в своих группах и сыграют в утешительном матче за 9-е место. Игра пройдет 2 января.

Групповой раунд ЧМ U20 завершен. Швеция разгромила США, Канада разобралась с Финляндией