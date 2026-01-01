Определены все пары плей-офф молодежного ЧМ-2026 по хоккею
США сыграет против Финляндии, Латвия встретится с Чехией
около 2 часов назад
Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года, который проходит в США.
Завершился групповой этап соревнования, по итогам которого 8 из 10 сборных продолжат борьбу за титул.
В четвертьфинал турнира квалифицировались следующие национальные команды: Швеция, США, Швейцария, Словакия, Чехия, Финляндия, Канада и Латвия.
Пары плей-офф выглядят так:
Швеция – Латвия
Чехия – Швейцария
Канада – Словакия
США – Финляндия
Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января. Сборные Дании и Германии заняли последние места в своих группах и сыграют в утешительном матче за 9-е место. Игра пройдет 2 января.
Групповой раунд ЧМ U20 завершен. Швеция разгромила США, Канада разобралась с Финляндией
