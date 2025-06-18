Михаил Цирюк

Флорида Пантерз завоевали второй подряд Кубок Стэнли, победив Эдмонтон Ойлерз со счетом 5:1 в шестом матче финала-2025. Благодаря этому триумфу «Пантеры» стали первой командой со времен Тампа-Бей Лайтнинг (2020–2021), которой удалось выиграть Кубок дважды подряд.

Путь к трофею

Пантерз завершили регулярный сезон с показателем 47–31–4, заняв третье место в Атлантическом дивизионе. В плей-офф команда показала настоящую мощь:

1 раунд: победа над Тампа-Бей Лайтнинг (4–1)

2 раунд: победа над Торонто Мейпл Лифс (4–3)

финал Восточной конференции: победа над Каролина Харрикейнз (4–1)

финал Кубка Стэнли: победа над Эдмонтон Ойлерз (4–2)

Ключевые моменты плей-офф

Лучший момент

Победа в шестом матче финала на домашнем льду – 5:1 над «нефтяниками» из Эдмонтона. Сэм Райнхарт оформил покер, а Сэм Беннетт, забивший 15 голов в плей-офф, получил Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф.

Лучший игровой эпизод

Капитан команды Александр Барков в финале Востока выдал впечатляющий момент, прокрутив шайбу с правого угла через зону соперника и ассистировал Картеру Верхеги, который забил победный гол в матче против Харрикейнз.

Переломный момент

Матч №3 серии с Торонто. Пантерз были в серьезном положении, проигрывая 0–2 в серии. Но Брэд Маршан забил победный гол в овертайме, вдохновив команду, которая затем выиграла 8 из следующих 10 матчей.

Лучшее приобретение

Трейд Маршана из Бостон Брюинз. В 23 матчах плей-офф ветеран набрал 20 очков (10+10), включая шесть голов в финале и два овертайм-голов.

Разумная стабильность

Сергей Бобровский остался основным голкипером даже после слабого старта в серии с Торонто. И это оправдало себя: 12–5, 2.11 КН, 91.2% сейвов, три шатаута – отличная статистика на пути к Кубку.

Знаковая игра сезона и старт чемпионата

8 октября, в день поднятия чемпионского баннера, Пантерз победили Бостон 6:4. Сэм Беннетт отметился дублем, также забили Райнхарт и Луостаринен. Бобровский сделал 24 сейва, а клуб после игры объявил о новом контракте с Верхеги на 8 лет.

Плей-оффный эталон

В 7-м матче серии с Торонто Пантерз устроили разгром — 6:1. Шесть разных авторов голов, девять игроков с очками. Полный командный триумф.Бобровский сделал 19 сейвов.

MVP сезона

Сэм Беннетт – 15 голов, лучший снайпер плей-офф. Маршан – 20 очков. Но и Бобровский был непревзойденный: 12-5, 2.11 КН, 91.2%, 3 шатоута.

Главный сюрприз

Голы забивали 19 игроков, включая семерых защитников – 15 голов в 17 матчах. Это повторение исторического рекорда НХЛ по количеству защитников-голеадоров в плей-офф (1987, 1988, 1991, 1994, 2019, 2021).

Исторический контекст

Флорида провела третий финал подряд. С момента прихода Ткачука и Мориса Пантерз выиграли 11 из 12 серий плей-офф. Все ключевые игроки – здоровы, глубина состава невероятная, а система Мориса работает безупречно. Триумф 2025 – логическое развитие династии.

Проклятие Канады продолжается

Эдмонтон не смог преодолеть мощную систему Пантерз. Коннор Макдэвид снова остался без титула. Канада не выигрывает Кубок Стэнли с 1993 года – уже 31 сезон подряд. Зато 5 из последних 6 чемпионов – клубы с юга США, в частности четыре раза – команды из Флориды.