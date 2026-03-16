Оттава забросила 7 шайб Сан-Хосе, Сиэтл разгромил Флориду
Анахайм дожал Монреаль
31 минуту назад
Оттава – Сан-Хосе / Фото - Yahoo
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
Виннипег победил Сент-Луис (3:2), Оттава была сильнее Сан-Хосе (7:4), Миннесота уступила Торонто (2:4) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Виннипег – Сент-Луис 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Оттава – Сан-Хосе 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Монреаль – Анахайм 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Миннесота – Торонто 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Сиэтл – Флорида 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Эдмонтон – Нэшвилл 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)