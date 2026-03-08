Оттава забросила 7 шайб Сиэтлу, Филадельфия в серии буллитов победила Питтсбург.
Нью-Джерси разгромил Рейнджерс
29 минут назад
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вашингтон уступил Бостону (1:3), Рейнджерс проиграли Нью-Джерси (3:6), Филадельфия одолела Питтсбург (4:3 Б) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Вашингтон 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Нью-Джерси – Рейнджерс 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Баффало – Нэшвилл 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Питтсбург – Филадельфия 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам – 0:1)
Лос-Анджелес – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Виннипег – Ванкувер 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Коламбус – Юта 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
Торонто – Тампа-Бэй 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Сан-Хосе – Айлендерс 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1, по буллитам – 0:0)
Сиэтл – Оттава 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Калгари – Каролина 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)