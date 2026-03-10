Рейнджерс разгромили Филадельфию, Чикаго в овертайме дожал Юту
Коламбус не смог вырвать победу у Лос-Анджелеса
около 4 часов назад
Филадельфия – Рейнджерс / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
Коламбус уступил Лос-Анджелесу (4:5 ОТ), Вашингтон обыграл Калгари (7:3), Филадельфия проиграла Рейнджерс (2:6) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Коламбус – Лос-Анджелес 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)
Филадельфия – Рейнджерс 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Вашингтон – Калгари 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Чикаго – Юта 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Ванкувер – Оттава 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)