Рейнджерс «всухую» обыграли Баффало, Каролина забросила 6 шайб Нью-Джерси
Вегас в овертайме дожал Сан-Хосе
около 1 часа назад
Фото: Twitter
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Чикаго 4:3 ОТ
Баффало – Рейнджерс 0:4
Детройт – Монреаль 1:5
Тампа-Бей – Оттава 4:5
Флорида – Филадельфия 2:1
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс 4:3
Каролина – Нью-Джерси 6:3
Сент-Луис – Миннесота 0:5
Нэшвилл – Коламбус 2:1
Виннипег – Даллас 4:5
Колорадо – Юта 2:1
Ванкувер – Калгари 5:1
Сан-Хосе – Вегас 3:4 ОТ
Сиэтл – Анахайм 3:1
