Сборная Канады стала первым финалистом Олимпийских игр-2026
Финляндия не смогла сохранить преимущество в 2 шайбы
1 день назад
Фото: Getty Images
Завершился первый полуфинальный матч Олимпийских игр-2026 турнира по хоккею среди мужских команд.
Канада отыгралась с 0:2 в противостоянии с Финляндией и с двумя ассистами Конора Макдэвида пробилась в матч за золото.
Олимпиада-2026. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
Канада – Финляндия 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Шайбы:
16:55 Рантанен (Ахо) - 0:1
23:26 Хаула (Армия - меньш) - 0:2
34:20 Райнхарт (Макар, Макдэвид - больш) - 1:2
50:45 Теодор (Макар, Санхайм) - 2:2
59:24 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини - больш) - 3:2