Сборная Украины на Европейском кубке наций по хоккею сыграет только с Румынией.
Литва и Испания не приедут на турнир
около 1 часа назад
Сборная Украины по хоккею получила расписание на втором этапе Европейского кубка наций. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины в Facebook.
В группе с Литвой, Румынией и Испанией украинцы будут играть только против Румынии — Литва и Испания отказались от участия.
Матчи пройдут 11-13 декабря в Бухаресте:
11 декабря, 19:30 — Румыния — Украина
12 декабря, 19:30 — Украина — Румыния
13 декабря, 19:30 — Румыния — Украина
В дебютном розыгрыше в ноябре Украина заняла второе место в группе D с тремя очками: проиграла Литве 1:2, победила Румынию 4:1.
Игры турнира пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2026 в дивизионе IA, где Украина будет бороться за элитный уровень.
