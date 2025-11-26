Олег Гончар

Сборная Украины по хоккею получила расписание на втором этапе Европейского кубка наций. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины в Facebook.

В группе с Литвой, Румынией и Испанией украинцы будут играть только против Румынии — Литва и Испания отказались от участия.

Матчи пройдут 11-13 декабря в Бухаресте:

11 декабря, 19:30 — Румыния — Украина

12 декабря, 19:30 — Украина — Румыния

13 декабря, 19:30 — Румыния — Украина

В дебютном розыгрыше в ноябре Украина заняла второе место в группе D с тремя очками: проиграла Литве 1:2, победила Румынию 4:1.

Игры турнира пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2026 в дивизионе IA, где Украина будет бороться за элитный уровень.

