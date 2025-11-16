Денис Седашов

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич оценил дебют новичков и объяснил ситуацию с составом команды во время текущего учебно-тренировочного сбора. Слова приводит ФХУ.

В команде в этот раз работали четверо дебютантов, трое из которых — 24-летние хоккеисты.

В этот раз нас не все удовлетворили в плане движения и игрового мышления. Хотя у нас молодой состав — только три человека старше 25 лет, — надо ещё искать ребят, которые будут соответствовать этому уровню. На данный момент большинство ребят из чемпионата Украины не соответствуют этому уровню. Но никогда не поздно улучшать свои навыки, своё хоккейное мастерство. В 24, конечно, есть куда улучшаться. Дмитрий Христич

Тренер также прокомментировал отсутствие некоторых игроков, которые участвовали в чемпионате мира.

Здесь есть разные ситуации. Это может быть наше решение дать им отдых, это может быть их инициатива не ехать на сбор. Сейчас такая ситуация, что состав может изменяться до последнего момента, как было, например, в этот раз. С одной стороны, мы сейчас взяли проверить новых игроков, с другой — проверенные хоккеисты могли бы сыграть лучше. На данный момент у нас есть расширенный список, в котором больше чем 22 человека. Мы на связи со всеми игроками из этого списка. Но реальность такова, что мы не можем за две недели на 100% быть уверенными, кто сможет быть, а кто — нет. Дмитрий Хрыстич

