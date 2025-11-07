Олег Гончар

Сборная Украины по хоккею провела второй матч в рамках Европейского кубка наций и одержала уверенную победу над командой Румынии — 4:1.

После безголевого первого периода украинцы активизировались во втором, но соперник ответил одним точным броском.

Решающей стала третья двадцатиминутка, в которой украинцы трижды расписались в воротах румын и не оставили им шансов.

Эта победа стала для украинской сборной первой на турнире. Накануне команда уступила Литве со счетом 1:2.

Европейский кубок наций

Румыния – Украина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 – Секеей, 23:57

1:1 – Захаров, 35:39

1:2 – Пересунько (большинство), 41:10

1:3 – Бородай 46:08

1:4 – Пересунько (в пустые ворота), 58:44.