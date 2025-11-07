Сборная Украины победила Румынию на Европейском кубке наций
Сине-желтые забросили в ворота соперника четыре шайбы
9 минут назад
Сборная Украины по хоккею провела второй матч в рамках Европейского кубка наций и одержала уверенную победу над командой Румынии — 4:1.
После безголевого первого периода украинцы активизировались во втором, но соперник ответил одним точным броском.
Решающей стала третья двадцатиминутка, в которой украинцы трижды расписались в воротах румын и не оставили им шансов.
Эта победа стала для украинской сборной первой на турнире. Накануне команда уступила Литве со счетом 1:2.
Европейский кубок наций
Румыния – Украина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 – Секеей, 23:57
1:1 – Захаров, 35:39
1:2 – Пересунько (большинство), 41:10
1:3 – Бородай 46:08
1:4 – Пересунько (в пустые ворота), 58:44.