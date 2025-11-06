Сборная Украины начала выступления в Европейском Кубке наций с поражения
Украинцы минимально уступили Литве
около 1 часа назад
Фото: ФХУ
Сборная Украины по хоккею потерпела поражение в первом матче Европейского Кубка наций.
«Сине-жёлтые» в дебютном матче турнира уступили Литве 1:2. Украинцы открыли счёт уже на первой минуте благодаря шайбе Богдана Панасенко. Но во втором периоде литовцы сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. Отыграться сборной Украины, к сожалению, не удалось.
Европейский кубок наций. Группа D
Украина – Литва 1:2
Шайбы:
0:1 – Панасенко, 00:11.
1:1 – Четвертак (Б), 26:40.
2:1 – Игнатавичюс (Б), 37:17.
Напомним, что накануне украинцы в товарищеском матче обыграли Литву 5:1. Отметим, что 7 ноября «сине-жёлтые» сыграют с Румынией во втором матче группы.