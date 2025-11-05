Олег Гончар

Сборная Украины по хоккею одержала убедительную победу над Литвой в товарищеском матче — 5:1.

Матч стал подготовкой к международному сезону и дал шанс молодым игрокам.

В первом периоде Полоницкий открыл счет. Второй период стал ключевым, так как отличились Матусевич, Абаджан и Захаров.

В третьем периоде забросил шайбу Гребенюк, но Литва сократила отставание.

Матч стал дебютным для нападающих Богдана Середницкого, Евгения Абаджана, Святослава Тимченко и Сергея Стецюры. Все они получили игровое время и Абаджан забил, Середницкий ассистировал.

Также впервые капитанскую нашивку надел защитник Артем Гребеник.

Литва — Украина 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Полоницкий, 08:08; 0:2 – Матусевич, 20:40; 0:3 – Абаджан (Середницкий), 27:02; 0:4 – Захаров, 36:45; 1:5 – Гребеник, 48:22.

Украина: Захарченко (Писаренко – с 31:34); Волков – Дахновский, Панасенко – Куприянов – Пересунько; Гребеник – Матусевич, Тимченко – Захаров – Бородай; Ратушный – Сисак, Середницкий – Кривошапкин – Абаджан; Полоницкий, Сидоренко – Крикля – Стецюра; Ковальчук.