Расписание матчей сборной Украины по хоккею во время международной паузы
Сине-желтые встретятся с Литвой и Румынией
около 2 часов назад
Фото: ФХУ
Национальная сборная Украины по хоккею проведет серию матчей во время международной паузы в ноябре.
Расписание матчей украинской команды:
5 ноября, 17:00 — Литва – Украина — товарищеский матч
6 ноября, 18:30 — Украина – Литва — Европейский Кубок наций
7 ноября, 18:30 — Румыния – Украина — Европейский Кубок наций
*в расписании указан местный час
Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на Европейский Кубок наций.