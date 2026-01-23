Денис Седашов

Сборная Украины U18 по хоккею примет участие в Турнире трех наций, который пройдет во время февральской международной паузы с участием команд Австрии и Дании.

Перед началом соревнований юношеская сборная проведет учебно-тренировочный сбор в словацкой Трнаве. Он начнется 2 февраля и продлится четыре дня. Для подготовки задействованы 27 хоккеистов, из которых тренерский штаб после завершения сбора сформирует окончательную заявку из 23 игроков.

В расширенном составе — 3 вратаря, 8 защитников и 16 нападающих.

Турнир трех наций в этом году примет австрийский Санкт-Пёльтен. Сборная Украины проведет два матча: 6 февраля против Дании и 8 февраля — против хозяев турнира, команды Австрии.

