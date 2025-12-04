Сокол обыграл Шторм в чемпионате Украины в матче с 9 шайбами
Киевляне вышли на первое место в турнирной таблице «регулярки»
около 3 часов назад
Сокол в регулярном чемпионате Украины по хоккею обыграл Шторм 6:3.
Наиболее результативным вышел второй период, где команды забросили 5 шайб. Благодаря победе киевляне поднялись на первую строчку турнирной таблицы ЧУ.
Чемпионат Украины. Регулярный сезон
Шторм – Сокол 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Шайбы:
0:1 – Д.Жеребко (Цюра, Кальсин), 4:38
0:2 – Тимченко (Тищенко, Ромащенко), 11:39
0:3 – Скороход, 20:54
1:3 – Ревука (Куцевич, Щербак), 25:17
1:4 – Чердак (Мазур, Савчук), 27:40
1:5 – Олийнык (Чердак, Мазур), 30:55
2:5 – Кругляков (Пойманов, Крикля), Б 37:44.
3:5 – Мосяк (Портной, Пономарёв), 52:55
3:6 – Ромащенко (Тимченко, Полоницкий), 53:37
Напомним, что накануне Киев Кэпиталз забросили 10 шайб Пантере.
Поделиться