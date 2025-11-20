Сокол разгромил Одесщину в чемпионате Украины
Киевляне в четвертый раз в сезоне «всухую» обыграли соперника
20 ноября состоялся матч регулярного чемпионата Украины по хоккею с участием Сокола и Одесчины.
Киевляне в четвертый раз в сезоне «всухую» обыграли соперников, забросив 9 шайб. Наиболее результативным стал второй период – 5 голов.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Одесчина – Сокол 0:9 (0:2, 0:5, 0:2)
Шайбы:
0:1 – Скороход (Толстушко, Д.Жеребко), 1:19
0:2 – Чердак (Олейник, Мазур - больш.), 4:30
0:3 – Мазур (Д.Жеребко), 22:00
0:4 – Олейник (Тимченко, Мазур - больш.), 23:22
0:5 – Бурдаков (Ромащенко, М.Жеребко), 24:07
0:6 – Янишевский (Полоницкий, Д.Жеребко), 27:33
0:7 – Рымарь (Бортников, Тищенко), 35:38
0:8 – Чердак (Олейник, Янишевский), 51:57
0:9 – Мазур (Тимченко, Толстушко - больш.), 59:00
Напомним, что накануне Шторм обыграл Крыжинку.
