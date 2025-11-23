Сокол переиграл Шторм в регулярном чемпионате Украины
около 1 часа назад
Фото: ХК Сокол
Киевский Сокол одержал победу над Штормом в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Столичная команда уверенно обыграла соперника со счетом 3:1. Подопечные Олега Шафаренко контролировали игру с начальных минут: выиграли первые два периода, а в третьем довели поединок до победы.
Дублем в матче отличился Виктор Захаров.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Сокол — Шторм 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 - Захаров (Бородай, Полоніцкий), 09:40, 2:0 - Тищенко (Толстушко), 24:57, 2:1 - Щербак (Куцевич, Ратушный), 49:53, 3:1 - Захаров (Олейник, Толстушко)
