Олег Гончар

В очередном матче чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Соколом победили киевляне.

На этот раз команды снова довели игру до серии буллитов, в которой сильнее оказались киевляне со счетом 4:3.

В основное время Кременчуг выглядел увереннее и вел 3:1. Однако Сокол спас дубль Чердака, который перевел матч сначала в овертайм, а затем — к буллитам.

В турнирной таблице обе команды сравнялись по набранным очкам — сейчас у них по 47 баллов.

Чемпионат Украины по хоккею

Кременчуг — Сокол 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Брага, 21:19

1:1 Захаров (Янишевский, Бородай), 32:07

2:1 Кривошапкин, 39:41

3:1 Середницкий (Лялька, Матусевич), 50:31

3:2 Чердак (Мазур), 53:37

3:3 Чердак (Олейник, Мазур), 57:21