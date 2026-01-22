Сокол по буллитам победил Кременчук и разделил первое место
Киевляне отыграли две шайбы в третьем периоде благодаря дублю Чердака
около 22 часов назад
В очередном матче чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Соколом победили киевляне.
На этот раз команды снова довели игру до серии буллитов, в которой сильнее оказались киевляне со счетом 4:3.
В основное время Кременчуг выглядел увереннее и вел 3:1. Однако Сокол спас дубль Чердака, который перевел матч сначала в овертайм, а затем — к буллитам.
В турнирной таблице обе команды сравнялись по набранным очкам — сейчас у них по 47 баллов.
Чемпионат Украины по хоккею
Кременчуг — Сокол 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Брага, 21:19
1:1 Захаров (Янишевский, Бородай), 32:07
2:1 Кривошапкин, 39:41
3:1 Середницкий (Лялька, Матусевич), 50:31
3:2 Чердак (Мазур), 53:37
3:3 Чердак (Олейник, Мазур), 57:21