Матч Сокол – Шторм перенесён из-за сложных погодных условий
Новая дата будет объявлена дополнительно
около 12 часов назад
Фото: ФХУ
Федерация хоккея Украины (ФХУ) сообщила, что матч между Соколом и Штормом — перенесен.
Согласно инициативе хоккейного клуба Сокол, из-за значительного осложнения ситуации на дорогах матч чемпионата Украины между командами Сокол и Шторм, запланированный на 14 января в Виннице, перенесен на более поздний срок.
Новая дата проведения матча будет сообщена дополнительно.
Ранее сообщалось, что Шторм приостановил участие в чемпионате Украины.
