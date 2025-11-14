Сокол разбил Одессу в чемпионате Украины
Киевляне забросили соперникам 8 шайб
около 9 часов назад
Фото: ФХУ
В матче регулярного чемпионата Украины по хоккею Сокол разгромил Одесчину.
Это была третья встреча команд в сезоне – во всех матчах киевляне побеждали «всухую», забрасывая соперникам не менее 7 шайб.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Сокол – Одесчина 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
Шайбы:
1:0 – Цюра (Горлушко), 18:39
2:0 – Янишевский (Чердак, Олийник), 27:36
3:0 – Бородай (Захаров, Савчук), 28:39
4:0 – Захаров (Скороход, Янишевский, б), 37:01
5:0 – Бородай (Янишевский, Скороход), 40:28
6:0 – Жеребко М. (Толстушко, Чердак, б), 43:47
7:0 – Кальсин (Бурдаков), 44:07
8:0 – Тимченко (Тищенко, Горлушко), 56:47
