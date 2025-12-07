Сокол забросил 8 шайб Крижинка-Кэпиталз в чемпионате Украины
Киевляне продолжают лидировать в турнирной таблице ЧУ
15 минут назад
Сокол в киевском дерби победил Крыжинку-Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины по хоккею.
Сокол завоевал десятую победу в сезоне ЧУ и укрепил лидерство в турнирной таблице, имея в 12 матчах 31 очко.
Чемпионат Украины. Регулярный сезон
Крыжинка-Кэпиталз — Сокол 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)
Шайбы:
1:0 – Черненко (Разумов, Панченко), 03:37
1:1 – Чердак (Мазур, Олейник), 09:42
1:2 – Тищенко (Цюра, Горлушко), 15:03
2:2 – Панченко (Черненко), 16:55
2:3 – Олейник (Чердак, Мазур), 18:00
2:4 – Захаров (Бородай, Тимченко), 23:53
2:5 – Полоницкий (Захаров, Янишевский), 38:54
3:5 – Разумов (Панченко, Черненко, бол.), 40:42
3:6 – Олейник (Мазур, Чердак), 41:44
3:7 – Тищенко (Мазур, Олейник), 49:51
3:8 – Чердак (Кальсин, Бурдаков), 54:44
