США обыграли Словакию и стали вторыми финалистами Олимпиады
Американцы забросили соперникам 6 шайб
1 день назад
Фото: Getty Images
Определился второй финалист Олимпийских игр-2026 в мужском хоккее.
К Канаде в решающем матче за золото присоединились еще одни представители Северной Америки - США. Американцы не испытали проблем со Словакией, забросив сопернику 6 шайб.
Олимпиада-2026. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
США – Словакия 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Шайбы:
04:19 Ларкин (Веренски, Томпсон) - 1:0
19:19 Томпсон (Айкель, К.Хьюз) - 2:0
32:14 Д.Хьюз (Веренски) - 3:0
32:33 Айкель (Б.Ткачак, М.Ткачак) - 4:0
38:24 Д.Хьюз (Веренски, Болди) - 5:0
44:55 Слафковски (Ружичка, Фехервари) - 5:1
50:52 Б.Ткачак (Трочек, Хенифин) - 6:1
53:17 Регенда (Келемен, Фехервари) - 6:2