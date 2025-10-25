Вашингтон разгромил Коламбус, Торонто проиграл Баффало
Нью-Джерси справился с Сан-Хосе
29 минут назад
Баффало – Торонто / Фото - Yahoo
Вашингтон обыграл Коламбус (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нью-Джерси победил Сан-Хосе (3:1), Баффало нанес поражение Торонто (5:3), Виннипег был сильнее Калгари (5:3).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Баффало – Торонто 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Коламбус – Вашингтон 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Виннипег – Калгари 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Поделиться