Олег Гончар

Новый коллективный договор НХЛ, ратифицированный 6 июля, предусматривает создание фонда поддержки здоровья бывших игроков лиги.

Ежегодно НХЛ и профсоюз (НХЛПА) будут выделять по 4 млн долларов в фонд неотложной медицинской помощи и оздоровления для ушедших на пенсию игроков. Это первый такой фонд в спорте, который обеспечивает доступ к врачам общей практики и специалистам по психическому здоровью для любого ветерана.

Президент Ассоциации ветеранов НХЛ Гленн Хили заявил, что фонд поможет хоккеистам независимо от того, сыграли ли они одну смену или 10 тысяч игр. Он подчеркнул уникальность хоккея, отметив, что программа оздоровления отличается от футбола или баскетбола, так как у хоккеистов свои специфические проблемы, включая отсутствие зубов.

Хили считает эту инициативу настоящим шагом вперед для игроков и даже революционным, сравнив её с Рождеством.

Кроме того, соглашение увеличивает страховые выплаты для пенсионеров до 10 тысяч долларов в год. Документ, подписанный на четыре года до сезона 2029–30, также расширяет регулярный сезон до 84 игр и вводит лимит зарплат в плей-офф. Комиссар НХЛ Гэри Беттман назвал это соглашение фантастической возможностью для развития хоккея.

Инициатива стала ответом на вызовы, с которыми сталкиваются бывшие игроки, включая травмы и психологические проблемы. Фонд начнет действовать с сезона 2026–27, обеспечивая долгосрочную поддержку.

Напомним, НХЛ планирует провести Кубок мира-2028: восемь сборных и финал в Северной Америке.