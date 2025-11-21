Вашингтон забросил 8 шайб Монреалю, Айлендерс всухую разгромили Детройт.
Колорадо уверенно победил Рейнджерс
42 минуты назад
Детройт – Айлендерс / Фото - Yahoo
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
Вашингтон победил Монреаль (8:4), Флорида одолела Нью-Джерси (1:0), Рейнджерс проиграли Колорадо (3:6).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт – Айлендерс 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Флорида – Нью-Джерси 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Монреаль – Вашингтон 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Филадельфия – Сент-Луис 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Торонто – Коламбус 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Эдмонтон 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Чикаго – Сиэтл 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Колорадо – Рейнджерс 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Юта – Вегас 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Анахайм – Оттава 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Ванкувер – Даллас 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)