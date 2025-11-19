Олег Гончар

Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что на Зимней Олимпиаде-2026 в Милане-Кортина защита шеи станет обязательной для всех участников турниров по хоккею. Это впервые на Играх, где ранее оборудование было опциональным.

В декабре 2023 года IIHF объявила об обязательности защиты для всех уровней, включая взрослых, но отложила внедрение из-за проблем с поставками. Теперь, за три месяца до старта, федерация уточнила: правило будет действовать в соответствии с правилами IIHF.

Защита шеи уже обязательна на юниорских турнирах IIHF с 2023 года и на ЧМ среди взрослых. Решение принято после трагической смерти Адама Джонсона в октябре 2023 года, когда коньки соперника порезали ему шею.

В НХЛ правило начнет действовать с сезона 2026/27 только для новичков, которые не играли ни одного матча до 2026 года. Ветераны остаются вне мандата.