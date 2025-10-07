Денис Седашов

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о создании чемпионата Европы среди женских сборных. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Первый турнир запланирован на апрель 2027 года. Его целью является развитие женского хоккея и повышение популярности этого вида спорта в Европе.

Формат соревнований и количество участниц будут определены позже.

Кроме того, IIHF изменила сроки проведения чемпионата мира среди женщин — начиная с 2026 года турнир будет проходить в ноябре, а не в апреле.

IIHF запускает новый турнир European Nations Cup.