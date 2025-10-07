ИИХФ запустит женский чемпионат Европы по хоккею
Первый турнир состоится в 2027 году
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о создании чемпионата Европы среди женских сборных. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Первый турнир запланирован на апрель 2027 года. Его целью является развитие женского хоккея и повышение популярности этого вида спорта в Европе.
Формат соревнований и количество участниц будут определены позже.
Кроме того, IIHF изменила сроки проведения чемпионата мира среди женщин — начиная с 2026 года турнир будет проходить в ноябре, а не в апреле.
