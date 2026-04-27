Дзюдо впервые стало частью проекта Плечом к плечу в рамках городского этапа Спортивных школьных лиг в Киеве. В турнире приняли участие команды из 104 школ столицы – всего это около 400 учеников.

Инициатором интеграции этого вида спорта выступил Федерация дзюдо Киева и чемпион мира Георгий Зантарая. Он подчеркнул, что такие соревнования способствуют развитию школьного спорта и должны стать регулярными как на местном, так и на государственном уровне:

«Дзюдо – это не только техника, но и дисциплина, уважение и внутренняя стойкость. Именно эти вещи должны формировать среду, в которой растут дети. Исключительно важно проводить подобные соревнования и популяризировать спорт среди школьников. Именно они являются будущим – будущим украинского спорта. Ведь это люди, которые благодаря таким проектам, влюбятся в спорт, будут заниматься и добиваться высоких результатов», – сказал Зантарая.

Соревнования стали еще одним шагом к созданию среды, где дети развиваются через спорт, дисциплину и взаимное уважение.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, бронзовая призерка Олимпийских игр по легкой атлетике, Елена Говорова отметила важность массового привлечения школьников к подобным турнирам:

«Это всеукраинский проект, в котором соревнуются именно школьные команды. Это очень важно, ведь все дети охвачены возможностью заниматься спортом и физической культурой, а также соревноваться между собой и активно проводить досуг».

Юные участники соревнований также поделились своими впечатлениями от них.

«Я занимаюсь дзюдо больше двух лет. Я начала в 2023 году. К этим соревнованиям я не очень готовилась, потому что у меня был период, когда я начала проигрывать... Однако сегодня я решила, что я соберу все силы и постараюсь что-то выиграть», – рассказала Валерия.

«Нас приехало четверо человек. Главное, чтобы эти соревнования были! Дети будут становиться еще лучше в дзюдо и потом пойдут на более высокий уровень» – поделился Геннадий.