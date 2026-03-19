Сборная Украины объявила состав на Кубок Европы по дзюдо в Риге
Сине-жёлтых представят 25 спортсменов
около 2 часов назад
Сборная Украины объявила заявку на Кубок Европы по дзюдо среди взрослых, который примет столица Латвии 21-22 марта.
Турнир серии European Judo Tour соберет более 250 атлетов из 27 стран мира. Украинскую команду представят 25 спортсменов — 16 мужчин и 9 женщин.
Состав сборной Украины:
Мужчины:
60 кг: Денис Тупицкий, Александр Клепинин, Сергей Ким
66 кг: Ян Раскин, Георгий Куркоид, Каро Марандиан
73 кг: Назар Кулешов, Вадим Войтов
81 кг: Антон Клименко, Богдан Малонкин
90 кг: Александр Тохтамыш, Станислав Сергейчук
100 кг: Тимур Валеев
+100 кг: Федор Ярошенко, Иван Майборода, Юрий Завийский
Женщины:
48 кг: Анастасия Сикиш
52 кг: Юлия Штефаняк, Елизавета Шевченко
57 кг: Анастасия Чижевская, Алина Шилова, Инна Шинкаренко
63 кг: Валерия Кравчук, Ия Кучава
+78 кг: Диана Семченко
