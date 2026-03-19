Динамо забило пять мячей Александрии в матче УПЛ
Пономаренко забивает в седьмом матче подряд
7 минут назад
Киевское Динамо одержало разгромную победу над Александрией в выездном матче 21-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Подопечные Игоря Костюка открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Андрея Ярмоленко. К середине первого тайма Александр Яцик удвоил преимущество киевлян. После перерыва Динамо довело счет до разгромного, забив три мяча — Назар Волошин, Богдан Редушко и Матвей Пономаренко отметились в воротах соперника.
УПЛ. 21-й тур
Голы: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83
Динамо набрало 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Александрия с 11 пунктами остается на предпоследней позиции.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – Код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04