Владимир Кириченко

Федерация волейбола Украины обнародовала состав из 20 игроков, которые будут готовиться в составе мужской сборной Украины к Лиге наций-2026.

В состав команды вызван игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотницкий, который в марте 2025 года объявил о завершении карьеры в национальной команде, но в апреле этого года подтвердил свое возвращение.

Состав сборной Украины:

Связующие:

Виталий Щитков («Эпицентр-Подоляни»);

Юрий Синица («Спортинг», Португалия);

Сергей Евстратов («Львы» Прага, Чехия);

Диагональные:

Александр Бойко («Калабрия Вибо Валентия», Италия);

Василий Тупчий («Барком-Кажаны»);

Максим Тонконог («Фано», Италия);

Доигровщики:

Илья Ковалёв («Барком-Кажаны»);

Тимофей Полуян («Милон», Греция);

Олег Плотницкий («Перуджа», Италия);

Евгений Кисилюк («Рапид» Бухарест, Румыния);

Дмитрий Янчук («Панатинаикос», Греция);

Александр Наложный («Эпицентр-Подоляни»);

Блокирующие:

Юрий Семенюк («Варшава», Польша);

Максим Дрозд («Эпицентр-Подоляни»);

Андрей Челеняк («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);

Денис Велецький («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);

Руслан Червотюк («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);

Владислав Щуров («Барком-Кажаны»);

Либеро:

Ярослав Пампушко («Барком-Кажаны»);

Евгений Бойко («Решетиловка»).

Украинская сборная начнет подготовку к турниру 2 мая сбором в Мариборе, в рамках которого ожидается проведение двух товарищеских матчей против Хорватии 14-15 мая.

После этого украинцы выступят на представительном турнире в Польше: 20 мая в Сосновце сыграют против сборной Болгарии, а 22-го и 23-го в Катовице встретятся с поляками и сербами.

Лига наций-2026 среди мужчин пройдет с 10 июня по 2 августа 2026 года.

