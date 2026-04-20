Стала известна заявка мужской сборной Украины перед Лигой наций-2026: Плотницкий в составе
Наша команда начнет подготовку матчами против Хорватии
около 4 часов назад
Федерация волейбола Украины обнародовала состав из 20 игроков, которые будут готовиться в составе мужской сборной Украины к Лиге наций-2026.
В состав команды вызван игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотницкий, который в марте 2025 года объявил о завершении карьеры в национальной команде, но в апреле этого года подтвердил свое возвращение.
Состав сборной Украины:
Связующие:
Виталий Щитков («Эпицентр-Подоляни»);
Юрий Синица («Спортинг», Португалия);
Сергей Евстратов («Львы» Прага, Чехия);
Диагональные:
Александр Бойко («Калабрия Вибо Валентия», Италия);
Василий Тупчий («Барком-Кажаны»);
Максим Тонконог («Фано», Италия);
Доигровщики:
Илья Ковалёв («Барком-Кажаны»);
Тимофей Полуян («Милон», Греция);
Олег Плотницкий («Перуджа», Италия);
Евгений Кисилюк («Рапид» Бухарест, Румыния);
Дмитрий Янчук («Панатинаикос», Греция);
Александр Наложный («Эпицентр-Подоляни»);
Блокирующие:
Юрий Семенюк («Варшава», Польша);
Максим Дрозд («Эпицентр-Подоляни»);
Андрей Челеняк («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);
Денис Велецький («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);
Руслан Червотюк («Эпицентр-Подоляни»/Сборная U-20);
Владислав Щуров («Барком-Кажаны»);
Либеро:
Ярослав Пампушко («Барком-Кажаны»);
Евгений Бойко («Решетиловка»).
Украинская сборная начнет подготовку к турниру 2 мая сбором в Мариборе, в рамках которого ожидается проведение двух товарищеских матчей против Хорватии 14-15 мая.
После этого украинцы выступят на представительном турнире в Польше: 20 мая в Сосновце сыграют против сборной Болгарии, а 22-го и 23-го в Катовице встретятся с поляками и сербами.
Лига наций-2026 среди мужчин пройдет с 10 июня по 2 августа 2026 года.
Сборная Украины по волейболу проведет три контрольные матча перед Лигой наций
