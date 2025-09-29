Сборная Украины по дзюдо выиграла 4 медали на European Open в Праге
Чемпионом в весе до 100 кг стал Дуньямалиев
около 9 часов назад
Заур Дунямалиев / Фото - ФДУ
Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 медали на турнире European Open, который завершился в Праге (Чехия).
В категории до 100 кг украинцы выиграли сразу три награды.
Заур Дуньямалиев выиграл золото. В финале он победил другого украинца Алексея Ершова, который стал серебряным призёром.
Обладателем бронзы в этой весовой категории стал Ярослав Давидчук.
Саид-Магомед Халидов завоевал серебряную медаль в категории до 73 кг.
