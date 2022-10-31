Каратэ и еще 8 видов спорта могут войти в программу ОИ-2028
Сборная Украины завоевала рекордное количество медалей на ЧМ-2022
Наши каратисты стали обладателями 5 бронзовых наград
31 октября 10:55
Молодежная сборная Украины по каратэ / Фото - karate.uaСборная Украины по каратэ завершила выступления на ЧМ-2022 среди кадетов, юниоров и молодежи (U-21). Об этом сообщает официальный сайт Федерации каратэ Украины.
Наши спортсмены завоевали пять бронзовых медалей – это рекордное количество наград за всю историю участия украинской молодежки на мировых чемпионатах.
Турнир проходил в городе Конья (Турция). В соревнованиях приняли участие около 1800 спортсменов из 98 стран планеты.
Бронзовые призеры ЧМ-2022:
– Анна Ващишин (кумите кадеты -47 кг, Львов)
– Дарья Булай (кумите кадеты 54+ кг, Черновцы)
– Полина Марченко (кумите юниоры -48 кг, Одесса)
– Назарий Пранничук (кумите кадеты -57 кг, Черновцы)
– Никита Филипов (U-21 кумите -60 кг, Киев)
Ранее на турнире Budapest Open 2022 украинские каратисты выиграли 7 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
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