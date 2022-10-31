Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Сборная Украины завоевала рекордное количество медалей на ЧМ-2022

Наши каратисты стали обладателями 5 бронзовых наград
Каратэ
31 октября 10:55
Сборная Украины завоевала рекордное количество медалей на ЧМ-2022
Молодежная сборная Украины по каратэ / Фото - karate.ua
Сборная Украины по каратэ завершила выступления на ЧМ-2022 среди кадетов, юниоров и молодежи (U-21). Об этом сообщает официальный сайт Федерации каратэ Украины.

Наши спортсмены завоевали пять бронзовых медалей – это рекордное количество наград за всю историю участия украинской молодежки на мировых чемпионатах.

Турнир проходил в городе Конья (Турция). В соревнованиях приняли участие около 1800 спортсменов из 98 стран планеты.
Бронзовые призеры ЧМ-2022:

Анна Ващишин (кумите кадеты -47 кг, Львов)

Дарья Булай (кумите кадеты 54+ кг, Черновцы)

Полина Марченко (кумите юниоры -48 кг, Одесса)

Назарий Пранничук (кумите кадеты -57 кг, Черновцы)

Никита Филипов (U-21 кумите -60 кг, Киев)
Ранее на турнире Budapest Open 2022 украинские каратисты выиграли 7 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (каратэ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Каратэ

Сборная Украины завоевала рекордное количество медалей на ЧМ-2022
Сборная Украины завоевала рекордное количество медалей на ЧМ-2022
31 октября 10:55
Слабо повторить? Терлюга показала свою тренировку в спортзале
Слабо повторить? Терлюга показала свою тренировку в спортзале
26 октября 09:27
Дерзкая фотосессия Терлюги
Дерзкая фотосессия Терлюги
16 октября 08:24
«Можно заехать на танках, убить тысячи людей, ограбить, изнасиловать, поставить флаг другой страны и проводить «самый честный референдум». Терлюга о росии
«Можно заехать на танках, убить тысячи людей, ограбить, изнасиловать, поставить флаг другой страны и проводить «самый честный референдум». Терлюга о росии
30 сентября 14:14
«Скорее повесил бы икону». Горуна в соцсетях XSPORT предположил, как в тренировочном зале Ломаченко появился флаг Украины
«Скорее повесил бы икону». Горуна в соцсетях XSPORT предположил, как в тренировочном зале Ломаченко появился флаг Украины
29 сентября 12:55
Украинские каратисты Серегина и Талибов выиграли турнира в Венгрии
Украинские каратисты Серегина и Талибов выиграли турнира в Венгрии
21 сентября 10:30
Терлюга объявила о пополнении в семье
Терлюга объявила о пополнении в семье
21 сентября 09:21
Терлюга объяснила, что означает быть успешным
Терлюга объяснила, что означает быть успешным
16 сентября 19:45
Терлюга опубликовала дерзкий снимок
Терлюга опубликовала дерзкий снимок
14 сентября 08:20
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости