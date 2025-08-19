Олег Гончар

Основатель и CEO Complexity Gaming Джейсон Лейк в видеобращении объявил о прекращении участия организации в дисциплине Counter-Strike 2 из-за экономических трудностей.

По его словам, 2025 год оказался сложным для организации, так как не удалось обеспечить достаточный доход для поддержки команды уровня tier-1. Лейк отметил, что несмотря на все усилия найти инвестиции, экономическая ситуация не позволила продолжить.

«Мы перепробовали все, перевернули каждый камень, но это невероятно сложное время. Мы не смогли получить достаточно доходов, чтобы поддерживать команду». Джейсон Лейк

Лейк поблагодарил фанатов, игроков, включая менеджера Грэма, и персонал за поддержку и профессионализм. Он подчеркнул, что решение было трудным, но необходимым, и в настоящее время организация не планирует возвращаться к CS2, пока экономические проблемы не будут решены.

«Это не счастливый день, но так иногда бывает. Я чувствую, что в некоторой степени подвел вас, и за это извиняюсь». Джейсон Лейк

Complexity завершает свою 22-летнюю историю в Counter-Strike, которая началась еще в 2003 году с CS 1.6.

Также организация подтвердила, что запланированные турниры NA Revival Series на 2026 год состоятся, как и было анонсировано, чтобы поддержать комьюнити.

Ожидается, что четверо игроков команды и украинец KVEM станут игроками Passion UA, владелец которой Александр Зинченко распустил украинский состав. Теперь команда будет считаться не европейской, а американской, что облегчит задачу попасть на мейджор.