НAВИ победили HOTU, Inner Circle проиграли FaZe на ESL Pro League
Команда Майкла Кейна поехала домой
39 минут назад
7 октября состоялся четвертый игровой день группового раунда ESL Pro League Season 22. В сетке 1-2 выступили украинские организации NAVI и Inner Circle.
Natus Vincere победили российскую команду HOTU со счетом 2:0 (13:7, 13:9). В последней игре на этой стадии они будут противостоять The Mongolz.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.
HOTU: n0rb3r7, mizu, frontales, dukefissura, kade0.
Inner Circle проиграли FaZe Clan со счетом 0:2 (7:13, 9:13) и покинули турнир.
FaZe: karrigan, rain, frozen, broky, Twistzz. Inner Circle: onic, Dawy, Flierax, nifee, cairne.
Напомним, на StarLadder Budapest Major 2025 среди 32 команд будет рекордное представительство украинцев.
