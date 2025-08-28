Олег Гончар

27 августа начался групповой этап BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2, где 16 команд в двух группах соревнуются за шесть путевок в финальную стадию, которая пройдет 5–7 сентября в Лондоне.

В первой игре в формате best of 3 украинская команда Natus Vincere (NAVI) одержала уверенную победу над fnatic, с украинцами fear и jambo в составе, со счетом 2:0 (13:10 на Train, 13:8 на Mirage).

Составы команд:

NAVI : iM, Aleksib, w0nderful, b1t, makazze

fnatic: CYPHER, KRIMZ, fear, jambo, blameF

Следующий матч NAVI сыграют 29 августа против FaZe в верхней сетке Группы A.