Олег Гончар

ESL опубликовала список из 16 команд, приглашенных на Intel Extreme Masters Chengdu 2025, который пройдет с 3 по 9 ноября в Чэнду, Китай, с призовым фондом 1 млн долларов.

На турнир была приглашена украинская организация Natus Vincere (NAVI).

GamerLegion и Aurora отказались от участия, их заменили Virtus.pro и HEROIC, которые получили приглашение благодаря высоким позициям в глобальном рейтинге Valve.

Список участников

Vitality (Франция)

Spirit (Россия)

FURIA (Бразилия)

paiN (Бразилия)

The MongolZ (Монголия)

TYLOO (Китай)

MOUZ (Германия)

Natus Vincere (Украина)

Falcons (Саудовская Аравия)

FaZe (США)

Astralis (Дания)

G2 (Германия)

3DMAX (Франция)

Lynn Vision (Китай)

Virtus.pro (Россия)

HEROIC (Швеция)

Ожидается, что Vitality, Spirit и The MongolZ будут главными фаворитами турнира.