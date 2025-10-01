Олег Гончар

Российский букмекер BetBoom стал спонсором бразильской киберспортивной организации FURIA.

Анонс партнерства опубликован на официальных ресурсах команды, которая лидирует в мировых рейтингах.

«История FURIA — это история мужества и смелых решений, и немного удачи никогда не помешает. Мы дошли до этого момента, принимая на себя риски, и продолжаем писать новые главы вместе с новым партнером. Это не для всех. Это для взрослых. И только для развлечения».

Отметим, что одним из аналитиков команды является казах Айдын «KrizzeN» Турлыбеков, который недавно получил разрешение на постоянное проживание в Украине.

Напомним, состав украинской команды TNL с Кейном выкупила польская организация Слобоженка.