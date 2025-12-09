Олег Гончар

Украинский киберспортсмен команды BC.Game Александр s1mple Костылев в Telegram опроверг информацию о якобы зарплате в 50 тысяч долларов в NAVI.

«Зарплаты 50 тысяч в NAVI у меня никогда не было, не знаю, откуда такая фейковая инфа. Меньше, бро».

В июле 2025 года s1mple покинул NAVI после девяти лет, где трижды стал лучшим игроком мира и завоевал 21 медаль MVP.

В октябре 2023-го он ушел в инактив, с сентября по ноябрь 2024-го играл за Team Falcons в аренде, а также за FaZe на турнирах IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025.

С 28 июля 2025-го он выступает за BC.Game, где не прошел на мейджор.

Напомним, s1mple стал самым высокооплачиваемым игроком CS2.