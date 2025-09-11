На войне против России погиб чемпион мира по кикбоксингу
Ему было 23 года
около 1 часа назад
Денис Фуртас / Фото - Facebook
На войне против России в возрасте 23 лет погиб бывший украинский кикбоксер Денис Фуртас.
Денис был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира, многократным призёром чемпионатов Европы.
Фуртас погиб 5 сентября 2025-го года во время выполнения боевого задания в Купянске на Харьковщине.
Ранее Федерация греко-римской борьбы Украины сообщила о гибели на российско-украинской войне Романа Стащенко.
