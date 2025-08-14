На седьмой соревновательный день Всемирных игр-2025 представители Украины завоевали 4 медали в кикбоксинге.

Глеб Мазур и Роман Щербатюк стали чемпионами в весовых категориях до 63,5 кг и 91 кг соответственно, тогда как Дарина Иванова и Алина Мартинюк стали бронзовыми призёрами в весовых категориях до 52 кг и до 60 кг.

Напомним, что 13 августа Украина поднялась на третье место в медальном зачёте Всемирных игр.