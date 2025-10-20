Владимир Кириченко

Сборная Украины с 13 медалями завершила выступление на этапе Кубка мира по кикбоксингу WAKO в Узбекистане: 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

Золото: Павел Замятин в лайтконтакте (до 89 кг) и пойнтфайтинге (до 94 кг), Олег Оладько в лайтконтакте (до 79 кг) и киклайте (до 79 кг), Дмитрий Алфёров (киклайт, до 57 кг), Богдан Сытник (лоукик, до 71 кг).

Серебро: Олег Оладько (пойнтфайтинг, до 79 кг), Павел Замятин (пойнтфайтинг, до 89 кг), Анна Чернобривец (лоукик, до 60 кг), Дмитрий Алфёров (лайтконтакт, до 57 кг).

Бронза: Антонина Осецкая (лоукик, до 56 кг), Назар Беленко (лоукик, до 63,5 кг), Давид Кобзев (лоукик, до 67 кг).

Напомним, украинцы завоевали 4 медали Всемирных игр в кикбоксинге, две из которых золотые.