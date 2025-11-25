Владимир Кириченко

Источник в Федерации санного спорта России сообщил пропагандистскому изданию ТАСС, что Международная федерация санного спорта (FIL) допустила к участию в турнирах под своей эгидой шестерых российских спортсменов.

«Международная федерация санного спорта объявила о допуске спортсменов и специалистов российской команды по санному спорту в нейтральном статусе к международным соревнованиям под своей эгидой. Среди допущенных к участию в международных соревнованиях атлеты, выступающие в женских и мужских одноместных санях: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин».

Планируется, что первым международным стартом для россиян будут тестовые соревнования на будущей олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, которые станут отборочным этапом на Олимпиаду-2026.

«Тренировки и соревновательные заезды пройдут в Италии с 24 по 30 ноября и дадут возможность заработать очки в зачет олимпийской квалификации».

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

