Денис Седашов

С 27 по 30 ноября на обновленном Олимпийском стадионе имени Эухенио Монти пройдут тестовые старты, которые будут иметь статус первых квалификационных гонок к Играм 2026 года. Соревнования организуются под эгидой Международной федерации санного спорта и Международного олимпийского комитета. Сообщает Inside The Games.

Весной санно-бобслейный центр в Кортина успешно прошёл предварительную сертификацию: шестьдесят спортсменов из санного спорта, бобслея и скелетона протестировали обновлённую трассу. Специалисты международных федераций отметили её безопасность и качество конструкции.

Президент FIL Эйнарс Фогелис подчеркнул, что завершение предварительной омологации является ключевым этапом в подготовке к Играм. Теперь организаторы переходят к следующим шагам, чтобы спортсмены могли соревноваться за олимпийские медали на полностью готовом современном объекте.

