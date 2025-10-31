Денис Седашов

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским саночникам участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года, несмотря на предыдущий запрет Международной федерации санного спорта (FIL).

Ранее FIL проголосовала за полное отстранение российских спортсменов от соревнований, мотивируя это вопросами безопасности. Тем не менее, CAS признал, что полное отстранение даже нейтральных спортсменов является «непропорциональной мерой».

Суд частично удовлетворил апелляцию российской стороны: санкции против федерации остаются в силе, но атлеты, соответствующие критериям нейтралитета, смогут выступить на Играх.

