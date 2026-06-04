Украина впервые в истории вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
В полуфинале сине-желтые победили Венгрию
32 минуты назадПодписаться в
Фото: УАФ
Сборная Украины по мини-футболу победила Венгрию в полуфинале чемпионата Европы-2026 в Братиславе.
В составе украинской команды забитыми мячами отметились Вадим Иванов (дубль), Денис Бланк, Александр Колесников и Дмитрий Сорокин. Соперники ответили одним голом в начале второго тайма.
Евро-2026 по мини-футболу. 1/2 финала
Венгрия — Украина — 1:5
В финале Евро-2026 сборная Украины сыграет с победителем полуфинала Сербия — Азербайджан. Финал состоится 4 июня в 21:30 по киевскому времени.
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