Назван самый дорогой футболист мира по версии CIES
Возглавил рейтинг Ламин Ямаль
около 3 часов назадПодписаться в
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг ста самых дорогих футболистов планеты, сформированный на основе собственной статистической модели.
Первое место занял 18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль, стоимость которого оценили в € 358,1 млн. Вторую строчку занял нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд (€ 227,3 млн), а третьим стал форвард Реала Килиан Мбаппе (€ 165,7 млн).
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:
Ламин Ямаль (Барселона) – € 358,1 млн
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – € 227,3 млн
Килиан Мбаппе (Реал) – € 165,7 млн
Майкл Олисе (Бавария) – € 140,5 млн
Морган Роджерс (Астон Вилла) – € 136,8 млн
Дезире Дуэ (ПСЖ) – € 133,2 млн
Кенан Йилдиз (Ювентус) – € 133 млн
Нико О'Райли (Манчестер Сити) – € 125 млн
Арда Гюлер (Реал) – € 124,8 млн
Пау Кубарси (Барселона) – € 124,6 млн
Холанд возглавляет рейтинг самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt.
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