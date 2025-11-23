Денис Седашов

Американский боец ММА Айзек Джонсон умер в возрасте 31 года после поединка с муай-тай, который состоялся на турнире Matador Fighter Challenge в Чикаго.

Во время третьего, заключительного раунда боя в тяжелом весе Джонсон внезапно потерял сознание. Медики оперативно доставили его в больницу около 20:38, однако спасти спортсмена не удалось — по данным Daily Mail, он умер в субботу в 00:01 по местному времени.

Полиция Чикаго начала расследование обстоятельств трагедии, назначена вскрытие.