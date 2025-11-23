Бывший футболист ПСЖ Грегори Пейсле поделился своим мнением о неубедительном выступлении украинского защитника Ильи Забарного в составе парижан.

«Он страдает от сравнения с Пачо, который быстро адаптировался к команде, набирающей обороты. В этом сезоне команде не хватает ключевых игроков, и Забарному также придется освоиться с новой системой, в которой он должен решать ситуации один на один, имея свободное пространство позади себя.

Ему нужно научиться защищаться несколько иначе, чем он это делал в английской Премьер-лиге. Ему нужно время», - сказал бывший футболист «ПСЖ» в интервью Le Parisien.

